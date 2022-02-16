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Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor

16.02.2022 11:17
Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Koçali İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Kaymakam Demirer ve beraberindeki heyet, okulda eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra köyün taziye evinde vatandaşların dilek ve temennilerini dinlediler.

Kaymakam Demirer, kurum amirleriyle vatandaşları ziyaret ederek, çetin geçen kış aylarında yaşanan ulaşım, ısınma ve barınma sorunlarını birebir ilk ağızdan dinlemek istediğini söyledi.

Kaymakam Demirer'i köylerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren köylüler, daha önceki yıllarda gelen idarecilerin köy ziyaretlerinde kısa sürede döndüklerini, bunun için yaşadıkları zorlukları detaylı bir şekilde anlatamadıklarını kaydettiler.

Çetin geçen kış aylarının zorluklarından söz eden vatandaşlar, kar kış demeden ziyaretlerine gelen Kaymakam Demirer'e teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor

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Malazgirt, Jandarma, Yüzbaşı, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Demirer köyleri ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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