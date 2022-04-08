Kaymakam Özdemir yetim çocuklarla iftarda buluştu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve ilçe protokolü, yetim çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Beyşehir Kaymakamlığınca Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Baysal, yetim çocukların kendilerine bir emanet olduğunu belirterek, katılımlarından dolayı ilçe protokolü ve organizasyondan ötürü de Kaymakam Özdemir'e teşekkür etti. Program, iftar sonrası İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yaptırılan dua ile sona erdi.

İftar programına, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, yargı mensupları, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erken, Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Baysal, kurum amirleri, yetim çocuklar ile sosyal hizmetler müdürlüğü görevlileri katıldı. - KONYA