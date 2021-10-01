Kaymakam Tunç, halkın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, makam odasında düzenlediği halk günü toplantısı ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beraberinde İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü M. Faruk Özervarlı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, Çalışma ve İş Kurumu Cizre Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ile birlikte vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Vatandaşları tek tek dinleyen kaymakam Tunç, "Bizler sadece halk gününde değil, gerek mesai saatlerimiz içerisinde makamımızda gerekse de vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, esnafımızın içinde gezerken de vatandaşlarımızın istek, dilek, talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, onların ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerekenleri konuşarak çözüme kavuşturmak en asli görevimizdir. Vatandaşlarımızın memnuniyetini en önemsediğimiz meseledir" dedi. - ŞIRNAK