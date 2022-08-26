Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Koleji'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Koleji'ne ziyaret

26.08.2022 12:40
Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Koleji'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Eğitim Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Eğitim Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti. Erciyes Koleji'nden övgüyle bahseden Büyükkılıç, "Yaşayan Kampüs" fikrinin hayata geçmiş olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Ali Dağı eteğindeki Erciyes Koleji Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ı Vakıf Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin ve Erciyes Eğitim Kurumları Genel Müdürü Erdem Örnek karşıladı.

Kampüsteki eğitim birimleri ile sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği üniteleri gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitim sistemiyle ilgili de bilgiler aldı. Erciyes Koleji kampüs alanında yer alan eğitim birimleriyle birlikte atölyeleri, uygulama alanlarını, mini hayvanat bahçesini ve Yaşayan Tarih Müzesi'ni de gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yaşayan Kampüs" fikrinin hayata geçtiğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes Koleji'nin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri'nin tarihine sahip çıkıyor Başkan Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri'nin tarihine sahip çıkıyor Başkan Büyükkılıç: 'Ali Dağı, dünyada en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden birisi' Başkan Büyükkılıç: 'Ali Dağı, dünyada en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden birisi'
Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Koleji'ne ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Koleji'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement