Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Koleji'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Eğitim Kurumları Kampüsü'nü ziyaret etti. Erciyes Koleji'nden övgüyle bahseden Büyükkılıç, "Yaşayan Kampüs" fikrinin hayata geçmiş olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Ali Dağı eteğindeki Erciyes Koleji Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ı Vakıf Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin ve Erciyes Eğitim Kurumları Genel Müdürü Erdem Örnek karşıladı.

Kampüsteki eğitim birimleri ile sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği üniteleri gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitim sistemiyle ilgili de bilgiler aldı. Erciyes Koleji kampüs alanında yer alan eğitim birimleriyle birlikte atölyeleri, uygulama alanlarını, mini hayvanat bahçesini ve Yaşayan Tarih Müzesi'ni de gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yaşayan Kampüs" fikrinin hayata geçtiğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes Koleji'nin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. - KAYSERİ