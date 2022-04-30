Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi

30.04.2022 11:22
Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi'ni ziyaret ederek, bir vatandaşın ilk talebine anında...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi'ni ziyaret ederek, bir vatandaşın ilk talebine anında talimat verdi.

Sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile yürüttüğü vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmetleri geliştirerek, yeni bir hizmete daha imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'na 'İletişim Küresi' kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İletişim Küresi'ni ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç de hazır bulundu.

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"VATANDAŞIN AYAĞINA KENDİMİZ GELMİŞ OLACAĞIZ"

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, yaptığı bilgilendirmede, halkın arasında, yanlarında olduklarını belirterek, "Talep istek ve öneriler için buradayız, halkımızın arasındayız, yanlarındayız. En kalabalık bölgedeyiz. Gelen istek, talep varsa belediyemizi ilgilendiren, diğer kurum ve kuruluşlarımızı ilgilendiren, tamamını burada arkadaşlarımız alacaklar. Birebir aldığımız notları, hangi kurumlarla ilgiliyse özellikle belediyemizle ilgili olanları kendimiz çözeceğiz, diğerleriyle ilgili olanları diğerlerine aktarmak suretiyle burada hizmet vereceğiz. Vatandaşın ayağına kendimiz gelmiş olacağız. En merkezi yerdeyiz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bir vatandaş tarafından gelen mezarlık konusu ile ilgili talep mektubunu okuyarak, ilgili daire başkanını telefonla arayıp, vatandaşa yardımcı olunması konusunda anında talimat verdi.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanımızda, halkımızın yoğun olduğu, ulaşılabilecek en rahat konumdaki bir yerde hizmetlerimiz ayağa getirme anlayışı içerisinde vatandaşlarımızla buluşmak amacıyla irtibat bürosu kurmuş oluyoruz" dedi.

Vatandaşlarımızın varsa öneri, talep ve şikayetlerini çekinmeden ifade etmelerini tavsiye eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim çözebileceklerimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşlar ya da belediyeleri ilgilendiren konularda da yine onlara bilgilendirip, gerekli işlemi takip edip vatandaşlarımıza da sonuçlarını bildirme yönünde irade göstereceğimizi belirtiyorum. Halkla ilişkiler müdürümüze ve ekibine buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şehrimize böyle bir hizmetin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"HEMEN MÜDAHALE EDEN BİR EKİP VAR"

Ramazan'ı hep birlikte ciddi manada çalışarak geçirdiklerini, tek tek ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek başlayan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, "Belediye başkanlarımız halkın içinde olmaya gayret ediyorlar. Kayseri'nin en işlek merkezi bir noktasındaki Kayseri'nin merkezinde 1 milyon 200 bin kişi yaşıyor. En az 1 milyon 200 bin kişinin önemli bir kısmı bu bölgeden geçiyor. Güzel bir atmosferde, güzel şeffaf bir oda kurulmuş vaziyette. Burada işinin ehli güzel insanlar müracaatları, varsa şikayeti alıyorlar. ve hemen müdahale eden bir ekip var diyerek" gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Çopuroğlu, bu anlamlı ve önemli uygulamanın şeffaf belediyeciliğinin en güzel örneklerinden olduğunu ve ne olduğunu gösterdiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi
Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi
Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi
Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi

YORUMLAR
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Cumhuriyet Meydanı, Halkla İlişkiler, Cumhuriyet, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi - Son Dakika


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