Kayseri Havalimanı Nisan'da 145 bin 532 yolcuyu ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı Nisan'da 145 bin 532 yolcuyu ağırladı

14.05.2022 18:04
Kayseri Havalimanı Nisan'da 145 bin 532 yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan istatistiklere göre Kayseri Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 118 bin 725, dış hat yolcu trafiği 26 bin 807 oldu. Böylece Nisan'da toplam 145 bin 532 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında, Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 976, dış hatlarda 236 olmak üzere toplamda bin 212'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda bin 483 ton oldu.

Dört aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 550 bin 159, uçak trafiği 4 bin 153, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 969 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Havalimanı Nisan'da 145 bin 532 yolcuyu ağırladı - Son Dakika


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