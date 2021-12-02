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Kayseri Ulaşım A.Ş.'den 3 bin fidan - Son Dakika

Kayseri Ulaşım A.Ş.'den 3 bin fidan

02.12.2021 14:58
Kayseri Ulaşım A.Ş.'den 3 bin fidan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel hale getirdiği fidan dikme etkinliğinin yedincisi ile birlikte bugüne kadar toplam 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel hale getirdiği fidan dikme etkinliğinin yedincisi ile birlikte bugüne kadar toplam 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş. çevre duyarlılığı, temiz enerji kullanımı, karbon emisyonlarını azaltma gibi çevresel sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında ele aldığı ve sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü fidan dikme etkinliğinin bu yıl yedincisi gerçekleştirdi. Etkinlik, Kovid-19 bulaş riskinin devam etmesi sebebi ile 2020'deki etkinlikte olduğu gibi 2021 yılında da bağış olarak gerçekleştirildi. Başlatılan kampanya ile çalışanlar bireysel olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM-VAK) fidan bağışında bulundular. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillere bırakacağımız yeşil bir Türkiye için herkesin bir sorumluluğu var ve biz de üstlendiğimiz bu sorumluluğu yerine getirmek için çabalıyoruz. Bir önceki yıl Hatay'da yaşanan yangın felaketi sonrasında bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için 700 adet fidan bağışında bulunmuştuk. Bu yıl da devam eden Kovid-19 bulaş riski sebebi ile bu etkinliği geleneksel şekilde gerçekleştirmek yerine yine fidan bağışı yaparak düzenledik" diye konuştu. Çalışanların bireysel bağışlarına ek olarak, raylı sistem araçlarında ve istasyonlarında bulunan ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayan varlıklar da OGEM-VAK'a fidan olarak bağışlandı. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş. çalışanları ve şirket olarak OGEM-VAK'a toplam 500 adet fidan bağışı yapıldı. Enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için pek çok projeye imza atan ve birçok ilki başaran ulaşım şirketi olarak karbon emisyonları konusunda dünyanın en önemli inisiyatiflerinden Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) 5 yıldır katılım sağlayan Ulaşım A.Ş. bunun ile birlikte bilimsel tabanlı emisyon azaltma hedefi belirleme taahhüdünde bulunan Kayseri Ulaşım A.Ş. Türkiye'de Karbon Saydamlık Projesine rapor veren tek toplu taşıma şirketi olarak dikkat çekiyor.

2011'den bu yana ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesine de sahip olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. çalışmalarını bu yönetim sistemi ve yasal mevzuat çerçevesinde yürütmeye devam ederken, KAYBİS (Kayseri Bisiklet Sistemi), elektrikli ve doğalgazlı otobüsler, enerji verimli ürünler ile çevre duyarlılığı ve çevreyi korumaya yönelik projelerini devam ettiriyor. 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Kayseri Ulaşım A.Ş. hizmet verdiği işletmelerde gerçekleştirdiği düzenlemeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Entegre Çevre Yönetimi Programının Sıfır Atık kapsamındaki şartları sağlayarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştı. - KAYSERİ

Kayseri Ulaşım A.Ş.'den 3 bin fidan
Kayseri Ulaşım A.Ş.'den 3 bin fidan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Karbon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Ulaşım A.Ş.'den 3 bin fidan - Son Dakika


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