Üye Girişi
Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline "Verimli Sürüş Eğitimi" - Son Dakika

Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline "Verimli Sürüş Eğitimi"

03.01.2022 11:06
Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline "Verimli Sürüş Eğitimi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş., şoför kadrosunda çalışan 525 personele, sağlıklı ve güvenli sürüş teknikleriyle ilgili eğitimler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş., şoför kadrosunda çalışan 525 personele, sağlıklı ve güvenli sürüş teknikleriyle ilgili eğitimler verdi. İki hafta boyunca ayrı ayrı gruplar halinde gerçekleştirilen 2 bin 511 saatlik eğitimde şoförlere verimli sürüş teknikleri de anlatıldı.

Ulaşım A.Ş. tarafından verilen eğitimlerde, güvenli sürüşün önemine vurgu yapılarak hangi gıda maddelerinin uyku getirip getirmediği, kronik hastalıkların olumsuz etkileriyle başa çıkabilme yolları gibi konularda teorik bilgiler anlatıldı. Güvenli sürüş kavramının, sürücünün otobüs üzerindeki kabiliyeti değil, bireyin trafikteki davranış kalitesi ve uyumu olduğunu vurgulandı.

Harikalar Diyarı Bilim Merkezi yanında bulunan boş arazide gerekli önlemler alınarak şoförlere pratik eğitimler de verildi. Şoförün, kullandığı aracın özellik ve limitlerini iyi bilerek, araçta sürüş hakimiyeti sağlayabilmesi için güvenli sürüş tekniklerinin altı önemle çizildi.

Verilen eğitim ile katılımcılara doğru sürüş alışkanlıkları kazandırıp, trafik kazalarının önüne geçmek ve sarf edilen yakıt tüketim oranını azaltmak hedeflendi.

Eğitimler panik fren, slalom, engel kaç gibi birçok konuda pratik ve teorik olarak sürücülere aktarıldı. - KAYSERİ

Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline Verimli Sürüş Eğitimi
Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline Verimli Sürüş Eğitimi
Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline Verimli Sürüş Eğitimi

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline 'Verimli Sürüş Eğitimi' - Son Dakika


"Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi! "Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi!         
11:06
İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı         
10:59
Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunu görenler şaştı kaldı Tokat'ta Afrikalıların düğün konvoyunu görenler şaştı kaldı         
09:56
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20

Son Dakika Haberleri
11:05 "Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi!
10:59 İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışma kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 11:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Ulaşım A.Ş.'den personeline "Verimli Sürüş Eğitimi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement