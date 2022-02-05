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KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı - Son Dakika

KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

05.02.2022 09:07
KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanlık Derneği (EYUDER) arasında 'Eğitimde İşbirliği' protokolü imzalandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanlık Derneği (EYUDER) arasında 'Eğitimde İşbirliği' protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAYSEM) Müdürü Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, EYUDER Genel Başkanı Dr. Adem Çilek ile EYUDER Kayseri İl Temsilcisi Kıymet Sarar ve yönetimi katıldı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Üniversitemiz 2018 yılında kurulmasına ve yeni yapılanmakta olan bir üniversite olmasına rağmen hem eğitim-öğretim faaliyetleri hem de oluşturduğu işbirlikleriyle hızlı bir şekilde gelişmeye ve toplumsal fayda oluşturmaya devam etmektedir. Bugün burada, üniversitemizin misyonuyla bire bir örtüşen bir işbirliğine daha imza atmaktayız. Biz Kayseri Üniversitesi'ni uygulamalı ve proje odaklı, iş dünyasıyla bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, toplumsal fayda oluşturan ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Bugün burada imzaladığımız işbirliği protokolünün amacına baktığımızda üniversitemizin misyon ifadesinde dile getirmiş olduğumuz toplumsal fayda oluşturma, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi her ne kadar kendi birimlerimizdeki örgün eğitim-öğretim faaliyetlerimiz ile formel olarak sağlıyorsak da diğer taraftan şu an olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğumuz işbirlikleri ile bu faaliyetleri örgün eğitimden daha çok yaygın eğitime doğru çeşitlendirebilmekteyiz. Dolayısıyla üniversitemiz sürekli eğitim merkezi marifetiyle, sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğu işbirlikleri ve protokoller marifetiyle başta Kayseri'miz olmak üzere, civar illerde de üniversitemizin bir cazibe oluşturarak önemli bir merkez olarak konumlanacağını ümit ediyorum" diye konuştu. EYUDER Genel Başkanı Dr. Adem Çilek ise işbirliği protokolünden dolayı Rektör Karamustafa'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ise Rektör Karamustafa ile EYUDER Başkanı Çilek, işbirliği protokolüne imza attı. - KAYSERİ

KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı
KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı
KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı
KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

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Üniversite, Kayseri, Senato, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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