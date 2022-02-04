Üye Girişi
Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu - Son Dakika

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

04.02.2022 10:21

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu Samanlığı mesken tutan tilkiyi gören kaymakam şaşkınlığını gizleyemedi Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde ikamet eden İsmail Kılıç, onlarca kümes hayvanını yiyen tilkiyle dost oldu.

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

Samanlığı mesken tutan tilkiyi gören kaymakam şaşkınlığını gizleyemedi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde ikamet eden İsmail Kılıç, onlarca kümes hayvanını yiyen tilkiyle dost oldu. Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy ziyaretinde samanlıkta beslenen tilkiyle İsmail Kılıç'ın dostluğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaymakam Çelik, köy gezileri kapsamında Beşgöze köyünü ziyaret etti. Köyde samanlığı mesken tutan tilkiyi görünce tebessüm etmekte kendini alamadı. Köy sakinlerinden İsmail Kılıç'ın samanlıkta beslediği tilki, adeta yürekleri ısıttı.

Kaymakam Çelik'e tilkinin rivayetini anlatan Kılıç, "Kış günlerinde, havalar soğuduğunda geldiğimde samanlıkta yatıyordu. ve çok acıkmıştı. Ben bu tilkiyi besleyerek kendime alıştırdım. Artık her gün yemeğini vermek zorundayım. Yaza kadar da bir anlaşma yaptık bununla. Yaza kadar ben bunu besleyeceğim, yazında o benim hindilerime, kazlarıma dokunmayacak. Tabi sözünde durursa" dedi.

Gündüzleri samanlıkta vakit geçiren tilki geceleri ise avlanmaya çıkıyor.

Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu
Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu
Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu

YORUMLAR
500

İsmail Kılıç, DOST Partisi, Erzincan, Tercan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:05 Karısına hakaret eden adam, mahalleli tarafından öldürüldü
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:28:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kaz ve hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement