Üye Girişi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Son Dakika

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

18.02.2022 20:32
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Edirne'de önüne çıkan köpek çıkınca motosikletinin hakimiyetini kaybeden ve bariyerlere çarparak yaşamını yitiren iş insanı Nihat Değer, toprağa verildi.

Edirne'de önüne çıkan köpek çıkınca motosikletinin hakimiyetini kaybeden ve bariyerlere çarparak yaşamını yitiren iş insanı Nihat Değer, toprağa verildi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyü yakınlarında motosikletiyle seyir halinde olan iş insanı Nihat Değer, önüne köpeğin çıkması sonucu kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Değer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Endeğer İnşaat Firması Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Değer için cuma namazı sonrası Edirne'nin Havsa ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Değer, kılınan cenaze namazının ardından Edirne yeni mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Değer'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE

Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

YORUMLAR
500
O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar 'Bali', sahibinin tabutunun başından ayrılmadı "Bali", sahibinin tabutunun başından ayrılmadı

Edirne, Cenaze, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:23 17 yaşındaki şahıs, platonik aşık olduğu kızın erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 20:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement