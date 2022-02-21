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Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda - Son Dakika

Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda

21.02.2022 16:35
Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için giden tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden biri olan 27 yaşındaki Gıda Mühendisi Aslıhan Akdoğan, Çeşme'de son yolculuğuna uğurladı.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için giden tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden biri olan 27 yaşındaki Gıda Mühendisi Aslıhan Akdoğan, Çeşme'de son yolculuğuna uğurladı.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için giden tur otobüsü, Konya- Aksaray yolunun 50'inci kilometresinde devrilmiş ve kazada 6 kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı feci kazada, Çeşmeli Gıda Mühendisi 27 yaşındaki Aslıhan Akdoğan'ın da ölümü ilçeyi yasa boğdu. Aslıhan Akdoğan için Hacı Memiş Ağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı cenazede, genç kızın ailesi taziyeleri kabul etti. Aslıhan Akdoğan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, çok sayıda öğretmen de cenaze törenine katıldı. - İZMİR

Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda
Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda
Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda
Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda

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Kapadokya, Hisarcık, Çeşme, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazada ölen Aslıhan Akdoğan'a gözyaşlarıyla veda - Son Dakika


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