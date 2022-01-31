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Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu - Son Dakika

Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu

31.01.2022 16:16
Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu

Kayseri'de büfeden aldığı kazı kazan oyunundan 2 milyon TL kazanan talihlinin sevindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de büfeden aldığı kazı kazan oyunundan 2 milyon TL kazanan talihlinin sevindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü bir milli piyango bayiine gelen şahıs, kazı kazan oyununu oynadı. Aldığı ilk kartı kazıyan şahıs, 10 bin TL para kazandı. Cuma günü aynı bayiye gelen şahıs, büfe sahibi Yakup Erdoğan'dan 'Ağabey senin şansın var, sen kazır mısın?' diyerek bir kart daha istedi. Aldığı karttan 2 milyon TL kazandığını öğrenen talihli, sevinçten havalara uçtu. O anlar büfenin güvenlik kamerasına yansırken, büfe sahibi Yakup Erdoğan o anları İHA'ya anlattı.

Erdoğan, "Kazı kazan ikramiyesinin en büyüğü olan 2 milyon TL'yi biz Kayseri'de vermiş bulunuyoruz. Talihlimiz ihtiyaç sahibi birisiydi. Biz kendisini tanıyoruz. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah güzel günlerde, güle güle kullanır. Talihlimiz 1 gün öncesinden zaten gelmişti. Bana rica etti ve 'oradan benim adıma oyun kazır mısın?' dedi. Bende kazıdım ve 10 bin TL çıktı. Hemen bankaya gönderdik. Ödülünü aldı ve ertesi gün geldi. 'Ağabey bir kez daha senin şansına kazır mısın? Bana yine bir şey çıkartacağına inanıyorum' dedi. Biletin tamamen kare barkotlarını ben kazıdım. Oyunu makinaya oynattığımda 2 milyon TL ikramiye çıktığını gördüm. Sonra inanılmaz bir sevinçle kucaklaştık, sarıldık. Çok mutlu olduk. Ailesi ile güle güle harcamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu
Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu
Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu
Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu
Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu

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Türk Lirası, Kocasinan, Kayseri, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazı kazanı kazıdı, sevinçten böyle havalara uçtu - Son Dakika
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