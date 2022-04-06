Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi

06.04.2022 16:58
Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların en çok alışveriş yaptığı işletmelerde denetimlerde bulundu.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Ramazan ayında ilçedeki vatandaşların en çok alışveriş yaptığı işletmelerde sıkı denetimlerde bulundu. Bu çerçevede market ve unlu mamul satan fırınlarda hijyen, kalite, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Fahiş fiyatlı ve hileli ürün satışının önüne geçmek için ilçe genelinde sürdürülen eş zamanlı denetimler sırasında ticarethanelerde herhangi bir art niyetli faaliyete rastlanmadı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek.

"Denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek"

Kurallara uymayan işletmelere karşı yaptırım uygulayacaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mübarek Ramazan ayında fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerimiz Ramazan boyunca da aralıksız devam edecek. İlçemizde şu ana kadar herhangi bir usulsüz ticaretle karşılaşmadık. Ancak fırsatçılık yapan olursa gereken cezai işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi
Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi
Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi
Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nden Ramazan denetimi - Son Dakika


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