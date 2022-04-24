Keçiören Kaymakamlığından elektriği kesik olduğu iddia edilen eve ilişkin açıklama - Son Dakika
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Keçiören Kaymakamlığından elektriği kesik olduğu iddia edilen eve ilişkin açıklama

24.04.2022 22:12
Keçiören Kaymakamlığından elektriği kesik olduğu iddia edilen eve ilişkin açıklama

Keçiören Kaymakamlığından 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin açıklama yapıldı.

Keçiören Kaymakamlığından 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin açıklama yapıldı.

Keçiören Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır" denildi. - ANKARA

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Doğalgaz, Güllü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören Kaymakamlığından elektriği kesik olduğu iddia edilen eve ilişkin açıklama - Son Dakika


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