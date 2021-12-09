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Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu - Son Dakika

Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu

09.12.2021 10:32
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu

Elazığ'da özel gereksinimli öğrencileri rehabilite etmek ve hayvan sevgisini aşılamak için okul tarafından sahiplenilen 'Helva' isimli kedi, öğrencilerin maskotu haline geldi.

Elazığ'da özel gereksinimli öğrencileri rehabilite etmek ve hayvan sevgisini aşılamak için okul tarafından sahiplenilen 'Helva' isimli kedi, öğrencilerin maskotu haline geldi.

Elazığ'da Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu, özel gereksinimli öğrencileri rehabilite etmek ve hayvan sevgisini aşılamak için bir petshoptan kedi sahiplendi. Tüm aşıları ve bakımları yaptırılarak okula getirilen kediye, öğrenciler 'Helva' ismini verdi. Zamanının çoğunu öğrencilerle derse girerek geçiren 'Helva', öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Derslerde sıraların üzerine çıkan kimi zaman da masa aralarında gezinen kedi, ders dışında öğrencilerle okul koridorunda oynuyor.

Kedinin öğrenciler üzerindeki etkisine değinen Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım, "Öğretmenimiz petshopta bir kedinin olduğunu söyledi. Öğrencilerimizin de bu yönde talepleri vardı. Kediyi sevdiklerini anlatıyorlardı. Biz de bu fırsatı değerlendirip gidip petshoptan sahiplendik. Okumuzun çok kısa sürede maskotu haline geldi. Çeşitli araştırmalar şunu gösteriyor. Evinde evcil hayvan besleyen çocuklar kendilerine güvenleri daha çok oluyor. Daha hızlı sosyalleşiyorlar. Toplumsallaşmaya katkı sağlıyor. Özel gereksinimli bireylerde bu çok daha önemli. Hiperaktivitesi olan çocukların veya farklı davranış problemleri olan çocukların rehabilite olmasına evcil hayvanlardan yararlanılıyor. Bizde bunu düşünerek kedimizi sahiplendik. İleriki dönemlerde daha farklı hayvanlar da sahiplenip okulumuzda çeşitliliği artırmayı düşünüyoruz. Kedimiz okulun maskotu haline geldi. Tüm okulun hepsi görmek istiyor. İsmin de öğrenciler 'Helva' koydu. Öğrencilerimiz çok mutlu ve memnunlar. Kendisi de çocuklara alıştı onlarla oyun oynamaya başladı. Tensel dokunma rahabilite de çok önemli. Çocuklara tensel dokunmaya başladı" dedi.

Kediyi çok sevdiğini dile getiren öğrencilerden Pınar Kavak, "Bize çok alıştı. Derslerimizde bizi eğlendiriyor. Sanki bizimle ders yapıyor. Derslerimize zevkle geliyoruz. Hiç bırakmak istemiyoruz. Çok tatlı" diye konuştu.

Kediye çok alıştığını aktaran öğrencilerden Yıldıray Oraş da "Okula geldiğim günden beri alıştım. Çok zeki bir kedi. Helva geliyor derste bizimle oynuyor. Benim önüme kadar geliyor. Bana bakıyor. Çok sevdim" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Abdulehed Demirtaş da, "Kediyi çok seviyorum. Okula geldiği için çok mutluyum. Bu Rabbimizin bize verdiği çok güzel bir varlık. Onu seviyoruz, oynuyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu
Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu

Ahmet Yıldırım, Elazığ, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kedi 'Helva' okulun maskotu oldu - Son Dakika


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