Kediler için çatı üstünde çatılı ev - Son Dakika
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Kediler için çatı üstünde çatılı ev

24.02.2022 10:04
Kediler için çatı üstünde çatılı ev

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Habib Gülmez, müstakil evinin sundurmasının üzerinde kediler için yaptığı çatılı evle herkesin takdirini topluyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Habib Gülmez, müstakil evinin sundurmasının üzerinde kediler için yaptığı çatılı evle herkesin takdirini topluyor.

İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan Habib Gülmez, çetin geçen kış mevsimi nedeniyle dışarıda kalan kediler için kolları sıvayarak örnek bir davranış sergiledi. Kedilerin soğuk havada ve köpek ile kurt saldırısına karşı korunması için müstakil evinin girişindeki sundurmanın üzerine çatılı ev yapan Gülmez, her gün aynı hevesle çatıya çıkarak hayvanları sucukla besleyerek bakımlarını yapıyor.

Kedilerin kendisine alıştığını ve sürekli peşini bırakmadıklarını ifade eden Gülmez, "Bu hayvanları soğukta dışarıda bırakmaya vicdanım el vermedi. Bir kış günü gece yarısı evimin dış kapısında ses geliyordu. Soğuk bir geceydi, kapıyı açıp baktığımda sarı bir kedi vardı. Hayretler içinde kaldım ve çok üzüldüm. Bu kedilerin böyle soğuk havada ve köpek ile kurtların saldırılara karşı korumak için evimin sundurmasının üzerinde onlara çatılı güzel bir ev yaparak bakmaya başladım. Ben bir kediyle başladım, şu an 18 kedim var. Ben alt katta kalıyorum, onlara da üst katı yaptım. Şimdi daha mutlu, daha rahatım. Onların da artık sıcak bir evleri var. Herkes için bu çalışmamız örnekler teşkil eder inşallah" dedi. - HAKKARİ

Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev
Kediler için çatı üstünde çatılı ev

YORUMLAR
500
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Yüksekova, Hakkari, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kediler için çatı üstünde çatılı ev - Son Dakika


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