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Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor - Son Dakika

Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor

19.02.2022 16:55
Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor

Karabük'te köpekten kaçan sokak kedisini kurtaran belediye temizlik görevlisinin arasında oluşan dostluk insanın içini ısıtıyor.

Karabük'te köpekten kaçan sokak kedisini kurtaran belediye temizlik görevlisinin arasında oluşan dostluk insanın içini ısıtıyor. Sabahları temizlik görevlisini görünce omzuna çıkan kedi, onunla birlikte sokak ve caddeleri gezerek temizlik yapıyor.

Karabük Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Karagöz (49), Kayabaşı Mahallesi'nde omzunda sokak kedisiyle birlikte çevre temizliği yapması bir vatandaşın cep telefonunu yansıdı. Omzunda kediyle birlikte cadde sokakları temizleyen Karagöz, dostlukların 2 ay önce başladığını ve kendini görünce hemen yanına gelerek ağaca tırmanır gibi omzuna çıktığını söyledi.

Temizlik görevlisi Mustafa Karagöz, köpekten kaçan sokak kedisini kurtardıktan sonra dostluklarının başladığını kaydederek, "Temizlik yaptığım bölgede beni gördüğü zaman yanıma gelerek, ağaca tırmanır gibi omzuma çıkıyor. Onunla birlikte bende temizliğe devam ediyorum. Hayvanları hiç kıramıyorum, omuza çıkınca onu kovalamak istemedim. Ben de onunla birlikte çalışmaya devam ettim" dedi. - KARABÜK

Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor
Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor
Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor
Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kediyle omuz omuza sokakları temizliyor - Son Dakika
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