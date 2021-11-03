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Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar - Son Dakika

Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar

03.11.2021 14:28
Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Tarım Kooperatifi (BÜTKOOP) desteği ile belediye kent meydanında "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı" açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Tarım Kooperatifi (BÜTKOOP) desteği ile belediye kent meydanında "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı" açıldı.

Bilimsel tarımının geliştirilmesi ve tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi üniversiteler ile işbirliği yaparak ilçede bilimsel tarımı yaygınlaştırıyor. Bu kapsamda belediyenin sunduğu kent tarımına yönelik eğitimleri tamamlayan vatandaşlar ürettikleri organik ürünleri belediye meydanında kurulan "Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı"nda tüketiciler ile buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul'un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece'de kent tarımına yaptığı yatırımın meyvelerini almaya başladı. Tarımda bilimsel yöntemlerinin kullanılması, ata tohumunun yaygınlaştırılması, ücretsiz toprak analizi ve ücretsiz tarım eğitimleri gibi pek çok alanda projeye imza atıldı. Bu kapsamda belediyenin eğitimlerinden faydalanan vatandaşlar kendi ürettikleri ürünleri direk tüketici ile buluşturdu. Belediye Kent Meydanı'nda açılan Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı'nı ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, organik ürünlerden satın alırken Büyükçekmece halkını da belediye meydanında kurulan pazara davet etti. Belediyenin kent tarımına verdiği destek ile gelir elde eden üreticiler, tarım mahsullerini satma imkanı sağladığı için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti.

"Uğraşlarımızı, emeklerimizi sergileme fırsatı bulduk"

Büyükçekmece Belediyesi'nin açmış olduğu kursları tamamlayarak tarımsal faaliyetlerini sürdüren, ürettikleri mahsulleri kendileri pazarlayan vatandaşlardan Nesrin Eryalçınkaya: "Belediyenin açmış olduğu tarım kurusunu bitirdim. Bahçemdeki meyveleri değerlendiriyorum. Dutum var. Kayısım var. Elmam var. Onlardan pekmez yapıyorum. Sirke yapıyorum. Cevizli sucuk yapıyorum. Cevizim var. Pestil yapıyorum ve bunları satmaya çalışıyorum. Sağ olsun belediyemiz böyle günler tertipliyor. Burada onları satmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Üzeyir Erdoğan "Büyükçekmece Kumburgaz'da ikamet etmekteyim. Büyükçekmece Belediyesi'nin vermiş olduğu arıcılık kursundan faydalandım. Daha sonra kendime arıcılık işletmesi açtım. 50 kovan arı ile başladım. Arıdan çıkan bütün ürünleri üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şu an kurslar hala devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi sayesinde kurslara hem devam ediyorum hem de arıcılık ürünlerimi üretmeye devam ediyorum. Sağ olsun Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tamamen kendi doğal ürününü getirip burada pazarlama imkanı sundu bize. Benim tezgahımda sadece arı ve arı ürünleri bal, polen, propolis, arı sütü, saf bal mumu. İlerleyen zamanlarda arı ekmeği ve diğer ürünlere de odaklanacağım" diye konuştu.

Bu konuların Türkiye'de yeni yeni önem kazandığını aktara Reyhan Atlı ise, "Bundan dolayı çok mutluyuz. İnsanlarda bir bilinç oluşuyor. Belediye başkanlarına da bu konuda görev düşüyor. Başkanımız bu işi çok güzel yapıyor. Geliştirerek daha çok yapacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi yerlere gelir. Türkiye'de tarım konusu çok hafife alınıyor çünkü. Çok önemsiyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin sağlıklı olmasını, toprağımızın, suyumuzun kirletilmemesini özellikle çöp diye attığımız organik gıdaların kesinlikle doğaya kazandırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu tarz olaylar bizim cesaretimiz ve umudumuzu kaybetmememize neden oluyor. O yüzden çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Uğraşlarımızı, emeklerimizi sergileme fırsatı bulduk burada. Bu standın buraya kurulması bizi şu yönde cesaretlendirdi. Eskiden üretsek elimizde kalacak, satamayacağız düşüncesi vardı. Şimdi acaba neler yapmamız lazım, kendimizi ne yönde evirmemiz lazım onun konuşmasını yapmaya başladık" dedi. - İSTANBUL

Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar
Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar
Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar
Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar
Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar
Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar

Büyükçekmece Belediye Başkanı, Büyükçekmece, İstanbul, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kendi ürettikleri ürünleri kendi elleriyle sattılar - Son Dakika


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