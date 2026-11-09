Kent Konseyi’nden 10 Kasım, Aziziye yıldönümü mesajı - Son Dakika
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Kent Konseyi’nden 10 Kasım, Aziziye yıldönümü mesajı

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Kent Konseyi’nden 10 Kasım, Aziziye yıldönümü mesajı
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gazi Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü, Aziziye Tabyalarındaki tarihi kahramanlık mücadelesinin 149’ncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gazi Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü, Aziziye Tabyalarındaki tarihi kahramanlık mücadelesinin 149'ncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, "Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize olan sarsılmaz inancı ve zorluklar karşısındaki kararlılığıyla en güç koşullarda dahi Türk milletini ayağa kaldırmış; özgür ve bağımsız bir Cumhuriyet kurarak, bağımsızlık mücadelesi veren tüm halklara ilham olmuş bir liderdir" dedi.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Hiç şüphesiz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve İstiklal Mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılık ve azim, Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış en büyük zaferdir. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle Atatürk, Cumhuriyetimize duyduğu büyük inancı ve güveni vurgulamıştır.

Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet; eğitim, kültür ve sanatla yoğrulmuş köklü bir mirastır. Cumhuriyetimiz O'nun hedef gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma yolunda, bugünün emanetçileri olarak bizler; yorulmadan çalışmayı, düşünmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi daima ileriye taşıyacak, onun açtığı aydınlık yolda, milli birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceğiz.

Yılmadan yorulmadan, bıkkınlık göstermeden, mazeret üretmeden bütün gücümüzle çalışmalı, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin anlamını ve güzelliklerini gelecek nesillerimize aktararak yürekleri milli ve manevi duygularla yoğrulmuş şuurlu nesiller yetiştirmeliyiz.

Bu kutsal emaneti yaşatma görevi özellikle gençlerimize düşmektedir. Aziz Atatürk'ün ifade ettiği gibi: "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." Gençlerimiz, Türk milletinin geleceğini şekillendirecek ve Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi olacaklardır. Bu nedenle, onların ülkemizin hedefleri doğrultusunda akılcı, kararlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hepimizin en önemli vazifesidir.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, bu vesileyle ebediyete irtihalinin 88. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan topraklarını canları pahasına koruyan İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların mirası, her daim kalbimizde yaşayacak ve milletimize ilham vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

"Aziziye Zaferi, bir milletin yüreğinden yükselen direnişin adıdır"

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Aziziye Zaferi'nin 149. yıl dönümü münasebetiyle, Tarihte 93 Harbi olarak ifade edilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında şühedaya koşan ecdadı saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Tanfer,"Milli direnişle düşmana ana yurdunu mezar yapan kahraman Dadaşlarımızı hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Aziziye Tabyaları'nın düşman işgalinden kurtarılmasıyla yazılan tarihi bir kahramanlık destanıdır. Aziziye Zaferi, bir milletin yüreğinden yükselen direnişin adıdır.

Bugün üzerinden 149 yıl geçmiş olsa da değişen bir şey yok, hala aynı kararlılık, inanç ve imanla her bir Erzurumlu bir Mustafa Kemal, bir Nene Hatun, bir Kazım Karabekir, Gazi Ahmet Muhtar Paşa olarak tabyalarda vatan nöbetine devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, göğüslerindeki iman ve Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu toprakları yurt haline getiren kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKent Konseyi10 KasımAziziyeErzurumYerelSon Dakika

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