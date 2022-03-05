Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi - Son Dakika
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Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi

05.03.2022 14:58
Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle, Güngören'de Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanan 1. etabında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle, Güngören'de Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanan 1. etabında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Bakan Kurum, "Her fırsatta söylüyoruz;16 milyonluk İstanbul'un depremden kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olmamalıdır. Biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık, hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik ve buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm temel atma ve anahtar teslim töreni Güngören Gençosman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile hak sahipleri katıldı. 141 konut 3 dükkandan oluşan 1. etabın anahtar teslimi hak sahiplerine yapıldı. Programda Bakan Kurum 2. etabın da temel atmasını gerçekleştirdi. Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabı 270 konut ve 10 daireden oluşacak.

"Güngören'in değerine değer katacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 140 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını belirterek, "Bugün burada sizlerin istikbali için buluştuk onlara daha iyi bir gelecek sunabilme amacıyla bir aradayız hep birlikte yeni Tozkoparan ve yeni Güngören için ellerimizi kavuşturduk. O birlik beraberliği bugün burada gösteriyoruz. Bir yandan sizlere söz verdiğimiz gibi Tozkoparan'daki 140 konutumuzu anahtarları, tapularıyla teslim edeceğiz. Diğer taraftan da ortaya koymuş olduğumuz iradenin 2. etabı olan 270 konutun harcını hep birlikte dökeceğiz. Bu projeyi hep söyledik bizim özümüzü, kültürümüzü, mimarimizi yansıtacak şekilde inşa edeceğiz dedik zannedersem halkımız beğendiler. Konforlu, estetik güzelliğiyle hem İstanbul'umuza örnek bir dönüşüm projesi olacak hem de Güngören'in değerine değer katacak" dedi.

"Hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik"

"İstanbul'un yeşil alan miktarını her geçen gün koyduğumuz hedef doğrultusunda; millet bahçeleri, sosyal donatı alanlarıyla yürütüyoruz, bugün bu şehirde tam 46 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Güngören'de de toplam büyüklüğü 56 bin metrekareye ulaşan 2 tane Millet Bahçesi yapıyoruz, söz verdiğimiz gibi artık son aşamaya geldik, Güngörenli kardeşlerim orada vakit geçirecekler. Nice daha yeşil alanlı projelere hep birlikte imza atacağız. Her fırsatta söylüyoruz; 16 milyonluk İstanbul'un depremden kentsel dönüşümden daha acil bir gündemi yoktur, olmamalıdır. İstanbul'da yaşanacak 7 büyüklüğünde bir deprem ülkemiz ve devletimiz için bir güvenlik meselesi haline gelecektir. Mesele bu kadar büyük, acildir; biz bu meseleye her zaman siyaset üstü baktık, hiçbir politik hesaba kentsel dönüşümü kurban etmedik ve buna müsaade etmeyeceğiz. Afette milletimizle hep beraber olduk, milletimize ne söz verdiysek o sözleri bir bir tuttuk ve bunun gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi
Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi
Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi
Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi
Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi
Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi

YORUMLAR
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Bakan Kurum, Tozkoparan'daki temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması Bakan Kurum, Tozkoparan'daki temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu Açıklaması 9 AYDA BU HALE GELDİ 9 AYDA BU HALE GELDİ

İklim Değişikliği, geri dönüşüm, Murat Kurum, Tozkoparan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kentsel dönüşüm projesinde anahtarlar Bakan Kurum'un katıldığı törenle teslim edildi - Son Dakika


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