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'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul galası Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika

'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul galası Atlas Sineması'nda yapıldı

05.01.2022 20:41
'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul galası Atlas Sineması'nda yapıldı

Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin İstanbul galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminin İstanbul galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galası Atlas Sineması'nda yapıldı. TRT ortak yapımı olan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum tarihi olan 1 Ocak'ta vizyona girmişti. Filmin yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel ise Eren Bülbül'ü canlandırdı. Filmin İstanbul'da yapılan galasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş ile birlikte film ekibi ve şehit aileleri katıldı.

"Eren Bülbül, yaşamıyla bize çok güzel bir kahramanlık hikayesi bıraktı"

Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet dileyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Üzerinde yaşadığımız toprağın vatan olma hikayesi, bizi biz yapan değerler üzerinden baktığımızda Eren yaşadığımız bu çağda fedakarlığı, paylaşmayı ve vatanı, milleti uğruna canını veren çok özel bir insan. Onun şahsında bu devlet ve millet nasıl bir arada durdu, nasıl güç buldu ve bu terörle mücadeleyi nasıl yaptı. O delikanlı, belki söyle desek bunları söyleyemezdi. Ama yaşamıyla bize çok güzel bir kahramanlık hikayesi bıraktı" açıklamasında bulundu.

"Onların yolu vatanını, milletini seven tüm vatandaşlarımızın kalbiyle kesişti"

Film izlemesi öncesi basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Şehitlerimiz, Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların yolları aslında sadece Maçka'da kesişmedi. Şehitlerimizin yolları vatanını, milletini seven tüm vatandaşlarımızın kalbiyle kesişti. Onların hikayesi bir cesaret hikayesiydi. Aslında filmi izlediğimizde ve şehitlerimizin gerçek hikayesine tanıklık ettiğimizde kurulacak çok fazla cümle kalmıyor. Yiğitliklerini dünyada birçok ülkeye yaymak istedik. Dünyada birçok ülkede İyi ki varsın Eren, İyi ki varsın Ferhat Gedik nidalarının yükselmesini istedik" şeklinde konuştu.

"Eren'in yüzü kadar güzel bir film oldu"

Eren kadar güzel bir film olduğunu söyleyen Yapımcı Mustafa Uslu, "Aslında filmlerimle ilgili konuşmayı çok severim ama burada çok anlatılacak bir şey yok. Burası sözün bittiği yer. Bize çok kutsal bir şey emanet edildi. Biz bu eseri oluştururken kimseyi kırmamalıydık ve gerçekleri net yansıtmalıydık. Bütün filmleri gerçek mekanlarında çektik. Zor bir projeydi. Çok duygusal bir projeydi. Eren'in yüzü kadar güzel bir film oldu" dedi.

"Eren gibi bir kahramana hayat verdiğim için çok mutlu ve onurluyum"

Filmde Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, "Eren gibi bir kahramana hayat verdiğim için çok mutlu ve onurluyum. Usta isimlerle çalıştım. Benim daha önce oyunculuk deneyimim olmadığı için Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk dersi aldım. Burada en büyük destekçim de İsmail Hacıoğlu oldu. Hazır olmadığımda bile İsmail Abi beni sahneye hazırladı. Onla çalışmak benim için çok güzel bir duyguydu" diye konuştu. - İSTANBUL

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Eren Bülbül, İstanbul, Astsubay, Gedik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul galası Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika


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