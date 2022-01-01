Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor - Son Dakika

Melikgazi'nin tüm bölgelerinde yeni yol yapımı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, vatandaşların daha kolay ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olabilmesi adına ilçeye yeni yollar kazandırıyor.

İlçede belirlenen ihtiyaç dahilinde yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçemizde imara uygun tespitlerimiz doğrultusunda ihtiyaç olan yerlerde yeni yollar açıyoruz. Kar bastırmadan son yol çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Keykubat Mahallesi'nde imar planına göre Şehitler ve Yurt Caddesi olmak üzere Özkol Sokak ve bağlantılarında yeni yol açma çalışması başladı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yeni yolumuzu yakında hizmete açacağız. Ayrıca Yıldırım Beyazıt Mahallemizde de yeni bir bağlantı yolunu açmaya başladık. 2021 yılı içerisinde ilçeye 90 kilometre yeni yol kazandırdık. Yapılaşmanın çok olduğu ilçede yol ihtiyacı olan mahallelerde ekiplerimiz yeni yollar açarken, alt yapı çalışmaları tamamlanan yolları da kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı da bizim için hizmet yılı olacaktır." diye konuştu. - KAYSERİ