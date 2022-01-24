KGM: "Kayseri-Malatya yolu ulaşıma açılmıştır - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bulunan karayollarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Kayseri- Malatya yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yoğun kar yağışının ardından oluşan ulaşım aksamalarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada Kayseri-Malatya yolunun trafiğe açıldığı, Kahramanmaraş- Göksun yolunun da ise tr geçişlerine izin verilmeye başlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul - Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Şarkışla- Pınarbaşı Yolu açılmıştır. Konya- Antalya Yolu trafiğe açılmıştır. Heyelan nedeniyle kapanan Antalya- Mersin Yolu Gazipaşa- Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır. Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma açılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine açılmıştır. Sivas- Erzincan Yolu ulaşıma açılmıştır. Akşehir- Isparta Yolu ulaşıma açılmıştır. Bursa- Karacabey Yolu TIR trafiğine açılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği- Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman- Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca- Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır- Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kırıkkale- Kırşehir Yolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır. Of-Çaykara- Bayburt Yolu ulaşıma kapatılmıştır." - ANKARA