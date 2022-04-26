Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - Son Dakika
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Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı

26.04.2022 22:20
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı Kiev Belediyesi tarafından yıkıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukrayna, Rusya'ya ait izleri siliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve 8 metrelik bronzdan yapılan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko'nun katılımıyla yıkıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Klichko, "Arkadaşlar, 1982 yılında başkentte sözde iki halkın dostluğu adına bronzdan yapılan ve iki işçiyi temsil eden heykelin yıkımı gerçekleşti. Rusya devletimize ve halkımıza karşı barbar tavırlarını sergiledi. 8 metrelik metali sözde dostluk anıtını kaldırırken manidardır Rus işçinin kafası koptu. Anıtın yerine yeni bir projeyi imzaladım ve Kiev Belediyesi yakındaki oturumda konuyu değerlendirecek. Kiev'de Rusya ve Sovyetler ile alakası olan 60 civarında anıtı yıkacağız. Rusya ile ilişkili 460'dan fazla caddenin de ismi değiştirilecek" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı

YORUMLAR
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Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı - Son Dakika
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