Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı - Son Dakika
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Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı

26.02.2022 19:20

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'de de gerginlik devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı. Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi. Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi. - KİEV

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı - Son Dakika
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