Kiev'de sokaklar askerlere kaldı, sirenlerin inlediği kentten kaçış sürüyor - Son Dakika
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Kiev'de sokaklar askerlere kaldı, sirenlerin inlediği kentten kaçış sürüyor

25.02.2022 18:08
Kiev'de sokaklar askerlere kaldı, sirenlerin inlediği kentten kaçış sürüyor

Rus güçlerinin ilerlediği ve sirenlerle inleyen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçış sürüyor.

Rus güçlerinin ilerlediği ve sirenlerle inleyen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaçış sürüyor. Banka kuyrukları azalırken, sokaklarda sadece market alışverişine çıkan yaşlılar ve askerler kaldı.

Rusya savaşın ikinci gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar ilerledi. Ara ara duyulan patlama sesleri ve sirenlerle inleyen şehir sokakları sessizliğe büründü. Düne oranla banka kuyrukları azalırken bavulunu hazırlayanların şehirden kaçışı sürüyor. Kent merkezinde çok sayıda asker göze çarpıyor. İtfaiye, polis ve resmi araçların devriyesi ise sürüyor. Türkiye'den turistik amaçla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Barış Tavak, bu süreçte yaşadıkları hakkında, "Ara ara sirenler çalıyor uzaktan. Top mu füze mi bilmediğimiz patlama sesleri geliyor. Şu an için hayat sakin ama ilerleyen saatlerde ne olacağını bilemiyoruz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz, şu an dönemiyoruz. Duruma göre pazartesi günü buradan Polonya'ya ya da Moldovya sınırına ulaşmak istiyoruz. Zaten hava sahası kapalı olduğu için Türkiye'den bir uçağın girmesi söz konusu değil. Bekleyeceğiz, göreceğiz hayırlısı olsun. Allah beterinden saklasın pozitif düşünelim hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Patlama, Ukrayna, Kiev, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiev'de sokaklar askerlere kaldı, sirenlerin inlediği kentten kaçış sürüyor - Son Dakika


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