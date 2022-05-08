Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri - Son Dakika
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Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri

08.05.2022 15:49
Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri

Ukrayna'nın Kiev metrosunda İrlandalı rock müzik grubu U2, halka moral konseri verdi.

Ukrayna'nın Kiev metrosunda İrlandalı rock müzik grubu U2, halka moral konseri verdi.

İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukraynalılara moral konseri verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Khreshchatyk metro durağında düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Savaşın başında sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda yüzlerce kişi şarkılara eşlik etti. U2, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin halkla dayanışma amacıyla grubu Kiev'e davet ettiğini belirtti.

U2 rock müzik grubu, 1976 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de kuruldu. - KİEV

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Ukrayna, Müzik, Kiev, U2, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri - Son Dakika


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