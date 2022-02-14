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Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı

14.02.2022 17:01
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de genç bir çiftin nikah törenine katıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de genç bir çiftin nikah törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, şahitliğini yaptığı geline takı olarak bilezik hediye etti.

Çeşitli etkinlikler için İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Belediyesi'nin ek hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışın ardından nikah salonuna geçen Kılıçdaroğlu, 14 Şubat 2022 tarihi için ilk başvuru yapan çiftin nikah törenine katıldı. Elif Karaman ve Erdoğan Demir'in mutlu günlerinde yanlarında olan Kılıçdaroğlu, genç çifte tavsiyelerde bulunarak, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın tartışmayı uzun tutmayın. Bu konuda asıl rol gelin hanıma düşüyor. Evde ana aktör gelin hanım. Bizim evde öyle" dedi.

Genç çiftin nikahını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kıyarken, nikah şahitleri ise Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptı.

Kılıçdaroğlu, nikahın ardından aile cüzdanını geline teslim ederek bir de bilezik hediye etti. CHP Lideri, ardından da Buca Belediyesini ziyaret etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ziyarette Kılıçdaroğlu'na yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgi aktardı. - İZMİR

Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı
Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Evlilik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılıçdaroğlu nikah şahidi olduğu geline bilezik taktı - Son Dakika


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