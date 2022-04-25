Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evin elektriği kesik değil - Son Dakika

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ), Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan tarihinde ziyaret ettiği ve 4 aydır elektrik enerjisinin borcundan dolayı kesik olduğu belirtilen abone hakkında, "Tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Başkent EDAŞ'ın düzenlemeye ve denetlemeye tabi olan bir sektörde faaliyet olarak gösterdikleri belirtilen açıklamada, "Bu nedenle elektrik piyasası mevzuat hükümlerinin dışında bir uygulamaya gitmemiz söz konusu değildir. Ancak, bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar, gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24.04.2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23.04.2022 tarihinde, ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesi takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan 2022 tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA