Kılınç, millet bahçesindeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eğriçay alanında yapımı devam eden millet bahçesindeki çalışmaları inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

Millet bahçesi yapımıyla ilgili sorumlulardan aldığı bilgilerden sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, projenin ilk ayağı olarak kabul edilen altyapı, gölet ve kanal çalışmalarının daha önce tamamlandığını, hemen akabinde başlanan üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Kılınç, "Şehrimize nefes aldıracak olan ve yapımı hızla devam eden millet bahçemizdeki çalışmaları yerinde inceledik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız tarafından sürdürülen projenin ilk adımını daha önce atan DSİ, tersip bentlerini yapıp, 2 bin 300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanalını bitirdi. Bu çalışmalardan sonra millet bahçesi için gerçek anlamda çalışmalara başlanıldı. Bu aşamadan sonra projede yer alan amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetaryum, 15 Temmuz Anıtı, kültür evi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, akuapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları için çalışmalar devam ediyor. Şimdiden bu önemli proje için emek veren herkese hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN