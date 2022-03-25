Kırıkkale Belediyesi'nden personele sigara bırakma semineri - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi'nden personele sigara bırakma semineri

25.03.2022 14:54
Kırıkkale Belediyesi'nden personele sigara bırakma semineri

Kırıkkale Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlediği seminerde, sigaranın insan sağlığına verdiği etkiler anlatıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlediği seminerde, sigaranın insan sağlığına verdiği etkiler anlatıldı.

Kırıkkale Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünce, belediye personeline yönelik sigara bırakma semineri verildi. Sigaranın zararlarının anlatıldığı seminerde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Aile Danışmanı ve Sosyal Danışmacı Büşra Altaş, "Sigara başlandıktan sonra bağımlılığa dönüşüyor. Sigarayı bırakmak zor ama imkansız değil. Bugün içilen her sigara size sağlıksız bir gelecek verir. Bu nedenle sigaradan ne kadar kısa zamanda kurtulursanız o kadar sağlıklı olursunuz" dedi.

Sürekli olarak kurum içi eğitimler düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "İnsan Kaynakları Müdürlüğünce personele yönelik eğitimler düzenliyoruz. Daha önce de çeşitli eğitimler vermiştik, Bu kez de sigaranın insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra bu bağımlılıktan kurtulmanın yolları çalışanlarımıza aktarıldı. Umarım bu eğitimler faydalı olur. Personelimize yönelik hizmet içi eğitimler vermeye devam etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale Belediyesi'nden personele sigara bırakma semineri

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İl Sağlık Müdürlüğü, Kırıkkale, Sigara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi'nden personele sigara bırakma semineri - Son Dakika


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