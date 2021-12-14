Kırıkkale Belediyesi okullara el dezenfektanı dağıttı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi tarafından kent merkezindeki tüm okullara toplamda bin litre el dezenfektanı dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgınına tedbir amaçlı olarak kent merkezinde bulunan 90 okul ile 5 yurda koruyucu özelliği bulunan el dezenfektanı dağıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Okullarımızda yüz yüze eğitim döneminde dezenfekte işlemine ağırlık veriyoruz. Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi, öğretmen ve okul görevlilerimizi salgına karşı koruma amacıyla Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde bulunan okullara koruyucu içeren el dezenfekte dağıttı. Ayrıca okullarımızı da düzenli aralıklarla dezenfekte uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE