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Kırıkkale'de marketlerde KDV denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de marketlerde KDV denetimi

15.02.2022 10:18
Kırıkkale'de marketlerde KDV denetimi

Kırıkkale'de, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yapıldı.

Kırıkkale'de, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapılmaya başlandı. Market ve bakkalları bilgilendiren ekipler, işletme sahiplerini karara uymaları noktasında uyardı. Hem yerel hem de zincir marketlerde denetimlerini sürdüren ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki ürün fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler, fişlerdeki KDV oranı ile ilgili incelemelerde bulundu. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de marketlerde KDV denetimi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırıkkale, Ticaret, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de marketlerde KDV denetimi - Son Dakika


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