Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı

14.05.2022 00:15
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin fabrika duvarına çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin fabrika duvarına çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2165'inci Sokak'ta Makina ve Kimya Endüstrisi'nin mühimmat fabrikası önünde meydana geldi. Ümit G. (50) yönetimindeki 19 SN 313 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Ümit G. yaralandı.

Başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı
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Karşıyaka, Otomobil, Fabrika, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de otomobil fabrika duvarına çaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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