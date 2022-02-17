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Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

17.02.2022 15:29
Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Kırıkkale'de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1'e düşürüldü.

Kırıkkale'de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1'e düşürüldü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

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Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Vergi, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika
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