Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika

Kırıkkale'de, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Kırıkkale'de yetim çocuk ve yakınları iftar sofralarında buluştu. Valiliğin organizasyonuyla polisevinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı, yetim çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yaptı. Yemek sonrası masaları gezen Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan'ın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, devlet olarak yetim ve öksüzlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

Ramazan'ın 15. gününde yerel yönetimler ve merkezi yönetimin yereldeki temsilcileri ile birlikte yetimlerle bir araya gelmeye gayret ettiklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Kader insanlara eşit fırsat vermeyebiliyor. Yaşarken insanların önüne engel çıkabiliyor, başka badireler atlatabiliyor. Babasını kaybetmek annesini kaybetmekte bu durumlardan bir tanesi. Ama biz bir milletsek birbirimizin acı gününde insiyatını paylaşabiliyorsak ancak o derece de millet olduğumuzu kabul ediyoruz" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "Hem millet hem de devlet olarak sosyal bir devletin ilkesi olarak yetimlerimizin ve öksüzlerimizin yanında bulunmaya onların ihtiyaçlarını gidermeyi ve onlarla aynı havayı teneffüs etmeyi bir vazifemiz olarak görüyoruz. Bugünde ilimizdeki 73 aile ile beraber bir iftar yemeği düzenledik. Sağ olsunlar katılım sağladılar. Hediyelerimiz oldu. Beraber Ramazan'ın ulvi havasını teneffüs ettik ve iftarımızı beraber eda ettik" diye konuştu. - KIRIKKALE