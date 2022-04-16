Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi

16.04.2022 21:22
Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi

Kırıkkale'de, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Kırıkkale'de, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Kırıkkale'de yetim çocuk ve yakınları iftar sofralarında buluştu. Valiliğin organizasyonuyla polisevinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı, yetim çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yaptı. Yemek sonrası masaları gezen Tekbıyıkoğlu ve Saygılı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan'ın 15. gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, devlet olarak yetim ve öksüzlerin her daim yanında olduklarını söyledi.

Ramazan'ın 15. gününde yerel yönetimler ve merkezi yönetimin yereldeki temsilcileri ile birlikte yetimlerle bir araya gelmeye gayret ettiklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Kader insanlara eşit fırsat vermeyebiliyor. Yaşarken insanların önüne engel çıkabiliyor, başka badireler atlatabiliyor. Babasını kaybetmek annesini kaybetmekte bu durumlardan bir tanesi. Ama biz bir milletsek birbirimizin acı gününde insiyatını paylaşabiliyorsak ancak o derece de millet olduğumuzu kabul ediyoruz" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "Hem millet hem de devlet olarak sosyal bir devletin ilkesi olarak yetimlerimizin ve öksüzlerimizin yanında bulunmaya onların ihtiyaçlarını gidermeyi ve onlarla aynı havayı teneffüs etmeyi bir vazifemiz olarak görüyoruz. Bugünde ilimizdeki 73 aile ile beraber bir iftar yemeği düzenledik. Sağ olsunlar katılım sağladılar. Hediyelerimiz oldu. Beraber Ramazan'ın ulvi havasını teneffüs ettik ve iftarımızı beraber eda ettik" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi
Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi
Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi
Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi
Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi
Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi

YORUMLAR
500

Mehmet Saygılı, Yemek Tarifi, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de yetim çocuklara iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement