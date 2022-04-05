Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı

05.04.2022 21:47
Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı

Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş oruç açtı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş oruç açtı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, iftar yapmak için sıraya giren vatandaşlara yemek dağıttı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte yüzlerce vatandaş aynı anda oruç açtı.

Ertuğrul Demir adlı vatandaş, "Belediye yemek dağıtıyor geldik burada sıra bekliyoruz. İki gün önce arkadaşım söyledi burada gelip iftarımızı açıyoruz" dedi.

Belediyeye teşekkür eden Yunus Emre ise, "Belediyemize teşekkür ederiz. Bizi iftar çadırına davet etti. Yemek yiyeceğiz inşallah. Üniversiteye hazırlanıyoruz her genç gibi bizde. Bizde gelip dışarıda yemeyi tercih ediyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı
Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı
Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı
Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı
Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı

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Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Saygılı, Yemek Tarifi, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de yüzlerce vatandaş iftar sofrasında oruç açtı - Son Dakika


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