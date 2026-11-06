Kırklareli Vize'de evlilik hazırlığındaki çiftlere sağlıklı iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırklareli Vize'de evlilik hazırlığındaki çiftlere sağlıklı iletişim eğitimi verildi

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Kırklareli Vize\'de evlilik hazırlığındaki çiftlere sağlıklı iletişim eğitimi verildi
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi. Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce verilen eğitimde sağlıklı iletişim, sorumluluklar, problem çözme ve uyum konuları anlatıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi muhtevasında Evlilik Öncesi Eğitim semineri gerçekleştirildi.

Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Gerçekleştirilen eğitim programında, evlenecek çiftlere sağlıklı aile içi iletişim, aile bireylerinin sorumlulukları, problem çözme becerileri, evlilikte uyum ve aile yaşamının temel dinamikleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca, sağlıklı aileler, güçlü bir toplumun temelidir düsturu çerçevesinde, çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli, sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunuldu.

Kaynak: İHA
KırklareliEvlilikEğitimYaşamYerelVizeSon Dakika

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