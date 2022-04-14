Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı

14.04.2022 22:02

Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı Şüpheli tavırları ele verdi, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye işçisi Ali Eren tarafından bulunan ve içerisinde 12 bin 400 Dolar ile 2 bin 400 TL bulunan çantanın sahibi, kırmızı bültenle...

Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı

Şüpheli tavırları ele verdi, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye işçisi Ali Eren tarafından bulunan ve içerisinde 12 bin 400 Dolar ile 2 bin 400 TL bulunan çantanın sahibi, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı çıktı.

Turizm kentlerinden olan Marmaris ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Ali Eren, parktaki bir bankın üzerinde içinde 12 bin 400 Dolar ve 2 bin 400 TL bulunan bir çanta buldu. Eren, örnek bir davranış sergileyerek çantayı sahibine teslim edilmesi için emniyete başvurdu. Kısa sürede bulunan çantanın sahibine paralar teslim edilirken, şahsın gizemli ve şüpheli tavırları polisin dikkatini çekti. Ekiplerin kimlik sorgulaması yapmasının ardından şüpheli şahsın İsveç'te uyuşturucu kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 184 bin TL buldu

Muğla'nın turistik ilçelerinden olan Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde belediye işçisi Ali Eren parktaki çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, örnek bir davranış sergileyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çanta içinde 12 bin 400 Dolar ile 2 bin 400 TL, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından polis ekipleri çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

İşçiye 400 Dolar verdi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kısa sürede çantanın sahibine ulaşıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi başta Ali Eren ve kendisine ulaşan polislere teşekkür ederken, örnek davranış sergileyen Ali Eren'e 400 dolar hediye etti.

Polisin dikkati, olayı açığa çıkardı

Çantayı teslim almak için karakola gelen şahsın, tedirgin ve gizemli tavırları ise şüphe çekti. Polislerin dikkatinden kaçamayan şahsın, şüpheli tavırlarının ardından yapılan kimlik sorgusunda şüpheli M.O.'nun İsveç'te kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı olduğu ortaya çıktı.

Teknik takibe alındı

Tedirgin davranışlarından dolayı parası teslim edildikten sonra, şüpheli M.O. takibe alındı. Şahsın kırmızı bültenle arandığının tespit edilmesinin ardından şüphelinin kaldığı villaya baskın düzenlendi. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ve havalı tabanca ile birlikte yakalanan M.O.'nun ise gerçek kimliğinin ise R.M. olduğu tespit edildi. Irak doğumlu olduğu tespit edilen M.O. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı

YORUMLAR
500
Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı Ethereum (ETH) kaç dolar? 14 Nisan 2022 Ethereum (ETH) kaç TL oldu, ne kadar? Ethereum (ETH) kaç dolar? 14 Nisan 2022 Ethereum (ETH) kaç TL oldu, ne kadar? Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi

Türk Lirası, Ali Eren, Marmaris, dolar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:23 Pentagon: Patlama o kadar büyüktü ki, donanma gemileri yardımına koştu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19:37 Futbolda temel kural değişiyor! Rıdvan Dilmen 14 yıl önce söylemişti
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 22:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement