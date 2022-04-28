Kırşehir'de yürek burkan görüntüler - Son Dakika

Kırşehir'de yürek burkan görüntüler

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yol kenarında ölen köpeklerin görüntüleri izleyenlerin yüreğini burktu.

Kırşehir'de yaşayan hayvansever Melek Yıldız, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerle Çiçekdağı ilçesi yolundaki sahipsiz köpek ölümlerine dikkat çekti. Sahipsiz köpeklerle ilgilenen ve son dönemlerde köpek ölümlerinin arttığını söyleyen Yıldız, hayvancılık tesislerinin bulunduğu Çiçekdağı ilçesi yolu üzerindeki köpekleri beslemek için gittiği esnada bazı köpeklerin telef olduğunu dile getirdi.

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Yıldız, "Kırşehir'de hayvan bakma, besleme, barınma ve tedavi işlerini gönüllü üstleniyorum. Yaşadığım olay ilk değil belki sonda olmayacak. Besleme yaptığım bölgelerden birinde hayvan ölümlerinin olduğunu gördüm. İçişleri Bakanlığından hayvan ölümlerinde ihmali olan yada etkisi olan kişilerin cezalandırılmasını talep ediyorum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü yetkilileri de Çiçekdağı Bölgesi'nde telef olan köpeklerin farklı zamanlarda öldüğünü, sebebinin beslenme veya hastalık olabileceğini belirtti" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de köpeklerin ölüm sebebinin belirlenmesi için numune aldığı öğrenildi.

(EÖ-AG-NSO-Y)