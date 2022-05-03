Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

03.05.2022 13:26
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bayram süresince 24 saat esasına göre mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bayram süresince 24 saat esasına göre mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti.

Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Akın, görevde olan personelle sohbet etti.

Görevi başındaki personel ile sohbet edip bayram kutlayan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de, vatandaşların bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması için gereken tedbirlerin alındığını da belirtti. - KIRŞEHİR

Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti
Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı Kırşehir'de protokol bayramlaştı Kırşehir'de protokol bayramlaştı

İbrahim Akın, Kırşehir, Bayram, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Akın, bayramda kamu kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement