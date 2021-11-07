Kış ayları geldi, vatandaş sobacıların yolunu tuttu - Son Dakika

Babasından kalma mesleği 40 yıldır devam ettiren soba ustası Nida Kılıç, kışın gelmesi ile birlikte mesailerinin arttığını aktardı.

Sakarya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları başlarken, soba satıcılarında hareketlilik görülüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi sobalı evlerde oturan vatandaşlar soba satıcılarının yolunu tuttu. Soba satıcıları ise hazırlıklarını tamamlayıp, mesaiyi yoğunlaştırdı. Bazı vatandaşlar kullandıkları eskiyen ızgaralı ve demir döküm sobalarını tamir ettirerek bazıları ise sobalarını yenileyerek kışa hazırlıklarını yapıyor.

Babadan kalma mesleği 40 yıldır devam ettirdiğini aktaran Nida Kılıç, "Bu meslek bize babadan gelme. Soba satışları kış aylarının gelmesi ile birlikte hızlanmaya başladı. Tamirat biraz daha hızlandı. Vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar sobalarını tamir ediyor ve yeni soba tedariklerini yapıyoruz. Geçen sene ile bu sene arasında soba fiyatlarının arasında fark var" dedi.

Müşteri Kazım Aksarı ise, "Odunumuzu kömürümüzü aldık ve kışa hazırlığımızı tamamladık. Sobalarımızın tamiratları yapılması gerekiyordu ve getirip tamiratlarını yaptırıyoruz. Her şeyimiz hazır, soba ve borularımızı aldık inşallah bu kışın kullanacağız bunları" diye konuştu. - SAKARYA