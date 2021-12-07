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Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor - Son Dakika

Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor

07.12.2021 09:28
Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemini dengede tutmak ve grip, enfeksiyonel hastalıklar, korona virüs gibi hastalıklara yakalanmamak için kurutulmuş bitki ve bitki çaylarına yöneliyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemini dengede tutmak ve grip, enfeksiyonel hastalıklar, korona virüs gibi hastalıklara yakalanmamak için kurutulmuş bitki ve bitki çaylarına yöneliyor.

Bazı bitkilerin virüsü önleyici olduğu biliniyor ancak normalden fazla tüketilmesi insan sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Ordu'nun Altınordu içesinde aktarlık yapan Fikri Erdem Demircan, kış aylarında genellikle vücut direncinin arttırılması için vatandaşlara bitki çayları önerdiklerini söyledi.

Vatandaşlara iki çeşit çay önerdiklerini ifade eden Aktar Demircan, "Birincisi üst solunum yollarını ve akciğeri ısıtıcı çaylar. Bunlar da tercih edilen zencefil, zerdeçal, keçiboynuzu bunlar akciğeri ısıtır, üst solunuma iyi gelir gribe karşı bağışıklığı kuvvetlendirir. Yine 'C vitamini' yüksek olan çaylar öneririz. Karışım olarak katarız hibiskus, kuşburnu bunların 'C vitamini' yüksektir" dedi.

Bitkilerin karma olarak aynı zamanda sade olarak da kullanıldığını belirten Demircan, vatandaşların bu bitkileri çay şeklinde demlediklerini vurguladı.

Bitkilerin yemeklerde de kullanılabileceğine dikkat çeken Demircan, "Normalde yazın ayrı kışın ayrı önerilerimiz oluyor. Kış geldiği için yine aynı şekilde mizacı sıcak olan ürünlerle birlikte bal, pekmez, çorba gibi ürünlere katılabilecek vücut direncini arttıracak ürünler veriyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor
Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor
Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor
Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor

Altınordu, Bitki, Ordu, Grip, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış aylarında bitki çayları ilgi görüyor - Son Dakika


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