Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu

28.04.2022 09:55
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da baharın gelmesiyle Ramazan Bayramı öncesi lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da baharın gelmesiyle Ramazan Bayramı öncesi lastikçilerde yoğunluk oluştu.

1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona ermesi gerekiyorken Erzurum'da vatandaşlar cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle yaz lastiği uygulamasına geçememişti. Baharın gelmesiyle vatandaşlar kışlık lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti. Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başlamasıyla bayram tatili öncesinde lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Oto lastik tamirciliği yapan Ufuk Yağan, "Kış ayı uzun sürdü. Bayram tatili öncesi yoğunuz. Millet denize girerken biz bahar ayını yeni yaşamaya başladık. Lastik işine devam. Vatandaşlarımıza uyarımız araçtaki yağına, suyuna verdiği önemi lastiklerine de vermesini istiyoruz. Canını o aracın üzerinde taşıyor, ehliyeti ve güvendiği kişilerde bu işi yaptırsınlar. Lastikleri değişmeden tatile çıkmasınlar" dedi.

Bayram tatili öncesi lastikçiye geldiklerini ifade eden vatandaşlar ise, "Sıra beklemek tamamen güvenliğimiz için. Aracın diğer bakımlarını yaptırıyoruz. Erzurum'un kaderi bu Eylül itibari ile kışlık lastikleri taktırıyoruz Mayıs'ta çıkartıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu
Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu

YORUMLAR
500
Bayram yoğunluğunda kuaförlerde mesai saatleri uzadı Bayram yoğunluğunda kuaförlerde mesai saatleri uzadı Bayramda beslenmeye uzman uyarısı Bayramda beslenmeye uzman uyarısı

Ramazan Bayramı, Erzurum, Aralık, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak
09:52 Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?
09:46 Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandı
09:44 DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok!
09:44 Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek
09:43 Beşiktaş'ın itirazı bugün TFF'nin masasında: İtiraz kabul edilirse Trabzon şampiyonluğu bir hafta daha bekleyecek
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı: Misilleme hazırlığı yapıyorlarmış
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kışı uzun süren Erzurum'da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement