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Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi - Son Dakika

Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi

08.12.2021 16:56
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi

Bodrum'da şehir içi minibüsüne yolcu olarak binen Hasan Duman, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturmasını istemeyen minibüs şoförünün yeniden işe alınmasını isteyerek, "Ben sadece fayans ustasıyım. Üstüm kirli olsa zaten oturmazdım" dedi.

Bodrum'da şehir içi minibüsüne yolcu olarak binen Hasan Duman, kıyafetleri kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturmasını istemeyen minibüs şoförünün yeniden işe alınmasını isteyerek, "Ben sadece fayans ustasıyım. Üstüm kirli olsa zaten oturmazdım" dedi. Minibüs şoförü Sait Demir ise kendini savunarak, videoyu çeken kadından da şikayetçi olacağını belirtti.

Önceki gün, saat 19.50'de Bodrum eski otogarından Yalıkavak Mahallesi'ne giden toplu taşıma aracına binen Hasan Duman'a, minibüs şoförü Sait Demir (64) tarafından minibüsün koltuğuna oturmaması uyarısında bulunuldu. Kıyafetlerinin kirli olduğu gerekçesiyle Duman'ın koltuğa oturmasına izin vermeyen şoför Demir, yolcuyla tartışmaya başladı. O anları kameraya çeken bir başka yolcu da olaya müdahale ederek yolcu koltuğuna işçinin oturacağını savundu. Yolcu ve şoför arasındaki diyalog sonunda görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte şoför Demir'in Bodrum - Yalıkavak minibüs hattındaki şoförlük görevine son verildi.

Herkesten özür dileyerek şoförü işe geri almalarını istedi

2 yıl önce Ankara'da emlak ve temizlik şirketi olan işlerinin kötü gitmesi nedeniyle Bodrum'da fayans ustalığı yapan 32 yaşındaki Hasan Duman, zaten koltuğa oturmayacağını ama şoförün yaptığı davranışın gerçekten çok rencide edici olduğunu ifade ederek, şoförün yeniden işe alınmasını istedi. Duman, "Yaşanan olay gerçekten çok üzücü. Ben günlük çalışan biriyim. Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi görmüş bilirim. Eğer benim yüzümden çıkarıldıysa belediye başkanımdan da şahsın kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa çok sevinirim. Yalıkavak'ta bir işim çıktı, araca binmek istedim. Sonra 'sen böyle binemezsin' dedi. İş elbisesi yani kirli değil. İş elbisesi olduğunu kabul ediyorum ama kirli değildi elbisem. Üstümde koltuğa leke bırakacak bir şey yoktu kesinlikle. Ben sonuçta kartımı basıyorum, parasını veriyorum. Eğer bulaştıracak kirletecek bir şey olsa zaten binmezdik, binsem de oturmazdım. Ben fayansçıyım benim boya ile işim olmaz. Üzerimdeki sadece kurumuş yapıştırıcı iziydi. Kesinlikle koltuğu kirletecek bir şey yoktu. Üzerim çok kirli ise beni kibar bir dille uyarır ben de oturmazdım. Ama sonuçta gideceğim yere giderim. Haberlere bakıyordum haber sitelerinde gördüm. Sonra benim olduğumu anladım şaşırdım" dedi.

"Videoyu çekenden şikayetçi olacağım"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sait Demir ise yaptığı davranışın doğru olduğunu savunarak, "3 gün önceki olayda akşam 8'de Bodrum'dan Yalıkavak'a hareket ederken, bir delikanlı geldi. Abartısız bir şekilde kalçadan, pantolonun ayak bileğine kadar boyalı. Kireç değil, yağlı boya ile boyalı. Ben kendisine 'böyle gelmemekte fayda var' dedim. Koltuklara oturduğunuz zaman her ne kadar boya kuru olsa bile orası toz oluyor, pantolondaki pislik oraya sıçrıyor. O esnada hanımefendi diyorum, hanımefendiliği hak etmiyor ama hanımefendi diyorum. Telefonun kamerasıyla beni çekiyor. O esnada ben de dedim ki siz kamerayla çekim yapıyorsunuz suç olduğunu bilmiyor musunuz? Kapalı alanda izin almadan görüntü çektiği için hanımefendiden şikayetçi olacağım. Ben yıllardan beri işçilik yapan birisiyim, asgari ücretle geçinen biriyim. İşçi olan bir insan işçiye nasıl kötü davranır. Hanımefendiye en son dediğim şey siz bu arkadaşın oturduğu yere oturur musunuz dedim. O da hayır dedi, peki o arkadaş sizin yanınıza otursa kabul eder misiniz dedim ona da hayır dedi. Beni linç eden kişiler bu zamana kadar kılık kıyafete uydular mı. Hanımefendi araya girip konu yapmasından dolayı oldu" dedi.

"Yapılanlar hoş değil"

Şehiriçi Minibüsleri Kooperatif Başkanı Yılmaz Kurtçu ise yapılan davranışı hiçbir şekilde kabul etmediklerini belirterek, "Arkadaşımızın yaptığı görüntüler dün akşam geldi bana ama çok hoş olmayan şeyler yaşanmış. Arkadaşımız o anlık bir gerginlikle, hata yapmış ama özünde de bu hatayı işleyebilecek bir arkadaşımız olduğunu düşünmüyorum. 26 yıldır direksiyon başında olan biri olarak bu yaptığı hoş değil. Tüm Türkiye genelinde toplu taşımalarda bu tür davranışların hoş olmadığı düşüncesindeyim. Bizler insanların ailelerini taşıyoruz, insanların en değerli varlıkları çocuklarını taşıyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyler insani anlamda hoş değil. Bu tür davranışlardan bütün meslektaşlarımın kaçınması gerekiyor. Ben başkan ve gerekse çalışan olarak bütün arkadaşlarımıza bu konularla ilgili telkinlerde bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili belediyemizin seminerleri oluyor. Bizler insanlara nezaketli, kibar ve sabırlı olmak zorundayız. Yaşana bu olaydan dolayı arkadaşımızın üzerine çok gidilmemeli, hepimiz insanız zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Üzüldük tabii böyle bir durumun yaşanmasına, bu arkadaşımızı da çok rencide etmemek gerekir, eminim o da çok pişmandır" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi

Hasan Duman, Minibüs, Bodrum, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi, işten çıkarılan şoförün yeniden işe alınmasını istedi - Son Dakika
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