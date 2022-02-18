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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

18.02.2022 20:02
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli geminin kurtarma görüntülerini paylaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan Liberya bayraklı CHENG MAY isimli geminin kurtarma görüntülerini paylaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından 12 Şubat günü İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli Liberya bayraklı 170 ton kömür yüklü geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, makine arızası yaşayan geminin kaptanının yardım istediği konuşmayla birlikte geminin kurtarıldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Liberya, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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