Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak

03.04.2022 15:49

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak -7 kişi bir genci öldüresiye dövdüIĞDIR Iğdır'da 7 kişi bir genci aralarına alarak öldüresiye dövdüler, hırsını alamayan caniler, çocuğun başına vurarak başını ezmeye çalıştı.

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak

-7 kişi bir genci öldüresiye dövdü

IĞDIR Iğdır'da 7 kişi bir genci aralarına alarak öldüresiye dövdüler, hırsını alamayan caniler, çocuğun başına vurarak başını ezmeye çalıştı.

Olay, iddiaya göre, geçen Çarşamba günü Iğdır'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, 'sevgilime laf attın' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı. Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı. Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı. Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar. Genci vuran caniler yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak

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Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak - Son Dakika


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