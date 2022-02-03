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Kız öğrencilerin kartopu savaşı - Son Dakika

Kız öğrencilerin kartopu savaşı

03.02.2022 11:30
Kız öğrencilerin kartopu savaşı

'Erzurum Sanat Kampı'na katılan üniversiteli gençler 'kartopu savaşı' yaptı.

'Erzurum Sanat Kampı'na katılan üniversiteli gençler 'kartopu savaşı' yaptı. Dadaşlar diyarında karın keyfini yaşayan kızlar bol bol kartopu oynayıp, kardan adam yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYGM 6. Tematik Kış Kampına katılan Üniversiteli Kız Öğrenciler, 'Kartopu Savaşı' etkinliğinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYGM Yurtlarında kalan ve 'Erzurum Güzel Sanatlar Kampı'na işirat eden onlarda kız öğrenci, kar ve soğuğun ülkemizde en fazla hüküm sürdüğü Erzurum'da karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde yapılan 'Güzel Sanatlar Kampı'na katılan Osmaniye, Hatay, Muğla, Bolu, Kahramanmaraş, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Uşak GSB Yurtlarında kalan kız öğrenciler 'Kartopu Savaşı'nda keyifli anlar yaşadı. 150'ye yakın kız öğrencinin yer aldığı kampta onlarda öğrenci kar topu keyfinden sonra kar toplarını havaya fırlattı.

KYGM yurtlarında kalan kız öğrencilerin bir çoğu ilk kez karı Erzurum'da gördüklerini belirterek, Güzel Sanatlar Kampı'nda yeteneklerini de gösterdiler. Birçoğu Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan ya da KYK'ların çeşitli sanatsal kurslarına katılan öğrencilerden oluşan gençler kısa sürede kardan adam yapmadaki becerilerini de sergilediler. Kampa katılan kız öğrenciler, yaptıkları kardan adamla bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

KYGM 6. Tematik Kış Kampı'nın koordinatörlüğünü yapan Vedat Engin'in yanı sıra organizasyonda görevli olan Talip Önelge ile Havvanur Aksan da öğrencilerin kartopu savaşına katılarak gençlerle birlikte kartopu oynadı.

Yoğun ders ve konferans ortamında oluşan boş vakitte kartopu oynama keyfi yaşayan öğrenciler, "Erzurum soğuk ama insanları sıcak bir kent. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Kartopu oynadık üşüdük ama, eğlenceli geçti. Bu da üşümemize değdi. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bakanlık yetkililerini ile KYGM yöneticilerini kamp için teşekkür ediyoruz. Burada hem eğlenceli saatler geçiriyoruz. Hem de kurslarda çok şeyler öğreniyoruz" diye konuştular. - ERZURUM

Kız öğrencilerin kartopu savaşı
Kız öğrencilerin kartopu savaşı
Kız öğrencilerin kartopu savaşı
Kız öğrencilerin kartopu savaşı
Kız öğrencilerin kartopu savaşı
Kız öğrencilerin kartopu savaşı

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Osmaniye, Erzurum, gençlik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kız öğrencilerin kartopu savaşı - Son Dakika


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