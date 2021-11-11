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Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu - Son Dakika

Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu

11.11.2021 09:27
Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu

Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu KARS - Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu

KARS - Kars'ta soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürürken, karı gören çocuklar kızaklarını kaparak kaymaya koştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Sabah erken saatlerde okullarına gitmek için uyanan çocuklar, karı görünce kendilerini dışarı attı. Kızaklarını alan çocuklar gönüllerince kaymaya başladı. Birbirlerini çekerek kayan çocuklardan bazıları okulu unuttu. Okula gitmeyen çocuklar saatlerce gönüllerince kayarak eğlendi.

Öte yandan, Sarıkamış'ta çocukların kızaklarla kaymaları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu
Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu
Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu
Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu

Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızağını kapan çocuklar kaymaya koştu - Son Dakika


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